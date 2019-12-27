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Арсеньевские «Аллигаторы» улетают
ААК "Прогресс" холдинга "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) передала Министерству обороны Российской Федерации все запланированные к поставке в 2019 году боевые разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор", сообщили DEITA.RU в Арсеньевской авиационной компании «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина».
Как рассказал управляющий директор ААК «Прогресс» Юрий Денисенко, все запланированные к поставке вертолеты Ка-52 сданы представителям Минобороны в установленные сроки. «Задачи в этом году перед коллективом стояли большие, решено много важных вопросов. В следующем году мы должны подписать новый контракт с Министерством обороны РФ. Для этого нам необходимо создать новые технические условия, запустить государственные совместные испытания, закончить их в 2021 году и получить новый модернизированный вертолет. Однако мы должны проводить модернизацию не только вертолетов, изготавливаемых в рамках Гособоронзаказа, но и нашего экспортного варианта, чтобы выйти на рынки военно-технического сотрудничества в новом облике», - отметил Юрий Денисенко.
Напомним, что сегодня в ААК "Прогресс" по заказу Министерства обороны РФ под руководством ОКБ "Камов" ведутся опытно-конструкторские работы по модернизации вертолета Ка-52, в том числе, с учетом опыта боевого применения, что позволит существенно улучшить его характеристики. Перед предприятием стоит задача модернизации вертолетов Ка-52 с применением современных материалов. Ведутся работы, связанные с увеличением дальности обнаружения и распознавания целей, увеличением возможностей применения вооружения. Активно прорабатывается вопрос увеличения броневой защиты машины и обновления системы энергоснабжения.
Разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" серийно выпускается для нужд Минобороны России с 2007 года. Он предназначен для уничтожения танков, бронированной и небронированной боевой техники, живой силы, вертолетов и других летательных аппаратов противника на переднем крае и в его тактической глубине, в любых погодных условиях и в любое время суток, а также решения других задач.
Дмитрий Санников