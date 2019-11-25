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АRT-кухню показали молодые художники и их преподаватели

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Открыта шестая выставка проекта «АRT-кухня» из серии «Ученик и учитель». В экспозиции представлены работы студентов Приморского краевого художественного колледжа, а также действующих преподавателей колледжа - признанных мастеров живописи и графики. В этом году выставка посвящена 75-летию учебного заведения, сообщает DEITA.RU.

Экспозиция открыта в выставочном зале Приморского краевого центра народной культуры по адресу: Владивосток, ул. Пушкинская, 25. Посетить выставку можно ежедневно с 11.00 до 18.00 до 8 декабря. Вход свободный.

Ежегодно выставка «АRT-кухня» открывается в мае, по окончанию учебного года. В этом году проект представлен в ноябре, в череде выставочных мероприятий, посвящённых юбилею Владивостокского художественного училища (ВХУ), которое с 2014 года действует в статусе Приморский краевой художественный колледж.

Цель проекта «АRT-кухня» - познакомить горожан и гостей приморской столицы с творчеством начинающих художников, обучающихся в Приморском художественном колледже и делающих первые шаги в профессии. На выставке представлены лучшие работы студентов 2 - 4 курсов, обучающихся в колледже в настоящее время, а также преподавателей.

«АRT-кухня» - совместный проект Приморского краевого художественного колледжа и Приморского краевого центра народной культуры.

Ирина Павленко

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