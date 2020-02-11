«Артек» не пустит приморских детей из-за коронавируса

Смена для приморских детей в известном лагере «Артек» перенесена из запланированного марта на октябрь. Как сообщает руководство, решение принято из-за опасений заражения коронавирусом от приморских детей, передает ИА DEITA.RU.

Как сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу Правительства, на днях Минобразования Приморья получило от руководства «Артека» письмо, в котором говорилось о том, что квоты для юных жителей края переносятся с первого месяца весны на октябрь. Авторы письма объясняли это опасностью коронавирусной инфекции, которая, якобы, может передаться от приморских детей.

Согласно данным краевого Роспотребнадзора, случаев болезни в Приморье не выявлено.

Напомним, что за все время эпидемии от новой болезни погибло 974 человека. Число заболевших составляет более 31 тысячи человек