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«Артек» не пустит приморских детей из-за коронавируса

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Согласно данным краевого Роспотребнадзора, случаев болезни в Приморье не выявлено

Смена для приморских детей в известном лагере «Артек» перенесена из запланированного марта на октябрь. Как сообщает руководство, решение принято из-за опасений заражения коронавирусом от приморских детей, передает ИА  DEITA.RU.

Как сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу Правительства, на днях Минобразования Приморья получило от руководства «Артека» письмо, в котором говорилось о том, что квоты для юных жителей края переносятся с первого месяца весны на октябрь. Авторы письма объясняли это опасностью коронавирусной инфекции, которая, якобы, может передаться от приморских детей.  

Согласно данным краевого Роспотребнадзора, случаев болезни в Приморье не выявлено.

Напомним, что за все время эпидемии от новой болезни погибло 974 человека. Число заболевших составляет более 31 тысячи человек

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