Звезды в российском шоу-бизнесе вынуждены тратить много средств на продвижение и обеспечение себя же, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на РИАФАН.

Продюсер Иосиф Пригожин подтверждает наличие у звезд многомиллионных зарплат, но при этом указывает, что реально принадлежат артисту только десять-тридцать процентов полученного заработка. Большая часть заработанного идет на содержание творческого коллектива, еще часть – на то, чтобы продвинуться и развивать карьеру.

Пригожин рассказал для примера о тратах своей супруги, певицы Валерии: она потратила в месяц 3,5 млн рублей на написанную песню, аранжировку и клип. И такие же траты, если не большие, требуются для создания каждого произведения. И это при том, что телесъемка сюда не включена.

Поэтому артист просто обязан выступать, давая концерты, иначе он будет не в состоянии содержать себя и свою команду.

Пригожин добавил, что очень и очень многие артисты из-за этого вынуждены жить в кредит.

Анастасия Туркова