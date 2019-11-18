Артёмовские школьники лучше всех в России знают ПДД

Юные активисты из Артема одержали победу на Всероссийском конкурсе «Безопасная дорога – детям 2019» в возрастной категории школьников. Хотя ребята учатся в разных школах, это не мешает им создавать совместные проекты в команде юных инспекторов дорожного движения, сообщили DEITA.RU в администрации городского округа.

В составе победившей команды – пять ребят. Ангелина Сагадеева, Станислав Леденёв и Анастасия Столбова учатся в 17-й школе, Екатерина Гуськова – в 18-й, а Юлия Лысяк – в девятнадцатой. Все они входят в команду «Артёмовский ЮИД» городской Станции юных техников, которая представила на всероссийский конкурс самостоятельно отснятый ролик и два номера собственной газеты («Артёмовский ЮИД»). На конкурсе работа ребят обошла материалы более 3500 участников со всей страны.

Примечательно, что это уже не первый подобный опыт для ребят. Они уже третий год входят в команду «Артёмовский ЮИД», проводят городские мероприятия кружка «Безопасное колесо» и совместные акции с ГИБДД. Также юные инспекторы периодически создают информационные материалы в сфере ПДД, внося свой вклад в реализацию государственной программы Приморского края «Безопасный край» на 2015-2021 годы.

С информацией о победителях и призерах конкурса «Безопасная дорога – детям 2019» можно ознакомиться на сайтах nra-russia.ru и bddrf.ru.