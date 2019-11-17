«Асфальт в лес, рыбу под трактор» — возмутительное фото разместили в Сети

Приморские дорожники выбрасывают свежий асфальт на обочину, сообщает DEITA.RU. Кадры соответствующего содержания опубликовал популярный паблик в Instagram.

По словам очевидцев, за поворотом на Тавричанку, в лесном массиве, обнаружен немалое количество нового асфальта, который, видимо, дорожники не использовали и скинули в лесу. «У нас, видимо, такие хорошие дороги, что асфальт девать некуда», — возмущается он.

Пользователи Сети тут же отметили, что это обычная тема, загрузили много асфальта, половину выработали, а половину выкинули, что осталось, это не удивительно.

Тут же нашлись и предприимчивые приморцы, которые захотели узнать точный адрес, где находится куча бесхозного асфальта, чтобы применить для собственных нужд.

Другие, конечно же, возмутились. «У управителей всегда так, асфальт в лес, рыбу под трактор, хозяева… Главное — деньги», — пишут в соцсетях.

Екатерина Брязгунова



