Атлант сломал плечи из-за ремонта в квартире

Спина атланта на балконе дома в Петербурге надломилась из-за ремонта в квартире, сообщает ИА DEITA.RU.

Как пишут «Невские новости», специалисты начали реанимировать надломленную спину одного из атлантов на балконе третьего этажа дома на углу улицы Чайковского, 38, и проспекта Чернышевского,9.

По предварительной информации администрации Центрального района, отхождение атлантов от конструкций балкона и фасада было вызвано ремонтными работами в одной из квартир дома. На балконе владельцы решили отдолбить стяжку.