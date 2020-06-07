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Атлант сломал плечи из-за ремонта в квартире

дом, подъезды, окна, балконы

Спина атланта на балконе дома в Петербурге надломилась из-за ремонта в квартире, сообщает ИА DEITA.RU.

Как пишут «Невские новости», специалисты начали реанимировать надломленную спину одного из атлантов на балконе третьего этажа дома на углу улицы Чайковского, 38,  и проспекта Чернышевского,9.

По предварительной информации администрации Центрального района, отхождение атлантов от конструкций балкона  и фасада было вызвано  ремонтными работами в одной из квартир дома. На балконе владельцы решили отдолбить стяжку.

Дмитрий Санников

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