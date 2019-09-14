Атомную электростанцию запустят на Дальнем Востоке

Атомный плавучий энергетический блок «Академик Ломоносов» успешно пришвартовался в городе Певеке, сообщили DEITA.RU в правительстве Чукотского автономного округа.

Теперь энергоблок предстоит подключить к энергосетям. По расчетам специалистов, подключение займёт 1,5-2 месяца. Все необходимые для этого материалы – трубопроводы и кабели в эти дни также разгружают в морском порту Певека. Запуск атомной электростанции планируется по графику к 30 декабря 2019 года.

Как подчеркнул губернатор Чукотки Роман Копин, к реализации этого проекта шли долго,и сейчас это новая жизнь, новая эра для Чукотки, для развития региона.

«На пике развития Певек был большим городом с населением 25 тысяч человек. Сейчас здесь живёт 4,5 тысяч человек. И это конечно сильно заметно в регионе. ПАТЭС – это перезагрузка Певека и всей Чукотки» – добавил губернатор, отметив, что население Чукотки с приходом ПЭБ увеличится на полторы тысячи человек.

Как отмечают в «РОСАТОМе», ПАТЭС разработана с большим запасом прочности, который превышает все возможные угрозы и делает ядерные реакторы неуязвимыми для цунами и других природных катастроф. Станция оснащена двумя реакторными установками, которые способны вырабатывать до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал/ч тепловой энергии в номинальном рабочем режиме, что достаточно для обеспечения энергопотребления города с населением около 100 тысяч человек.

Напомним, что соглашение о строительстве ПАТЭС между Правительством Чукотки и корпорацией «РОСАТОМ» было подписано на полях ВЭФ в 2015 году. Уникальная станция станет одним из ключевых элементов инфраструктуры для развития Северного морпути. Она создаст условия для ускоренного социально-экономического развития Певека, Чукотки и всего Дальнего Востока.

Дмитрий Санников