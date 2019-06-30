Модернизированный атомный подводный ракетный крейсер «Омск» передан Тихоокеанскому флоту в рамках форума «Армия-2019», сообщили DEITA.RU в отделе информационного обеспечения Восточного военного округа.

В рамках программы V Международного военно-технического форума «Армия-2019» во Владивостоке, после ремонта и модернизации Тихоокеанскому флоту передан атомный подводный крейсер с крылатыми ракетами (АПКРРК) «Омск».

Церемония передачи отремонтированного корабля состоялась на Дальневосточном заводе «Звезда» в городе Большой Камень. На ней присутствовал начальник штаба Тихоокеанского флота-первый заместитель командующего флотом вице-адмирал Сергей Рекиш, заместитель командующего флотом по вооружению контр-адмирал Игорь Королёв, командующий Подводными силами ТОФ контр-адмирал Владимир Дмитриев, рабочие завода «Звезда», ветераны предприятия.

«Омск» прибыл на АО «ДВЗ «Звезда»» для проведения ремонта и модернизации в 2015 году. После завершения всех работ в мае текущего года «Омск» прошел испытания в море, выполнив, в том числе, глубоководное погружение. В перспективе у корабля переход к месту постоянной дислокации.

Дмитрий Санников