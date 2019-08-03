Один из павильонов Чукотки на «Улице Дальнего Востока» во Владивостоке расскажет о перспективах развития чистой энергетики, сообщает DEITA.RU.

Чукотский автономный округ представит на выставке "Улица Дальнего Востока" три павильона. В них гостям Восточного экономического форума расскажут об инвестиционном потенциале региона, национальной культуре и развитии энергетики.

Первый павильон создадут в форме флага региона. Здесь представят инвестпроекты.. Снаружи павильон украсят "ЛЁД-панели". Днём на них покажут лёд под микроскопом, а ночью они и подсветка будут проецировать северное сияние.

Во втором павильоне гости познакомятся с культурным и туристическим потенциалом региона. В экспозиции "Книга моря" будут представлены фотографии востока Чукотки и реплики предметов, найденных во время исследования древнего эскимосского поселения Эквен. Эффектным дополнением культурной программы станет аутентичное пение и танцы артистов чукотско-эскимосского ансамбля "Эргырон".

Третий павильон расскажет о перспективах развития чистой энергетики на Чукотке в связи с началом работы в Певеке первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС). Там можно будет узнать, как выглядит атомный реактор, познакомиться с программой безопасности и аспектами экологичности энергоблока.

В этом году на выставке «Улица Дальнего Востока» свои уникальные особенности представят 11 субъектов ДФО, включая Республику Бурятия и Забайкальский край. Выставка будет открыта для гостей и участников ВЭФ с 3 по 6 сентября. 7 сентября запланирован социальный день для многодетных семей, пенсионеров, ветеранов и представителей молодежных организаций, 8 сентября выставка откроется для всех желающих.

Дмитрий Санников