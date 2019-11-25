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Аукцион такси: поездки в столице подорожают
Известная во Владивостоке сеть такси решила изменить правила заказа автомобиля. Теперь система фиксированных цен и аукциона будут совмещены, сообщает DEITA.RU.
По словам представителей центра такси, цель новшества в том, чтобы ускорить подачу автомобиля. Суть в том, что, если ожидание слишком затянется, потенциальный пассажир может сам повысить стоимость такси в приложении, либо запросить цены у водителей, которые назовут ту сумму, за которую согласятся совершить поездку.
«Аукцион не заменит, а дополнит привычную систему фиксированных цен. Такая возможность ускорит подачу автомобиля в тех случаях, когда водители не хотят брать заказ из-за низкой цены или отдаленности и сложности поездки», - отмечают в фирме такси.
Пока что проект находится в стадии пилота и действует в ряде городов. На Дальнем Востоке его запустили только в Якутске.
Александра Маслова