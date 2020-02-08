Аутсайдеры по стройке: Дальний Восток оказался хуже Кавказа

Всего в стране в 2019 году введено в эксплуатацию 1103,1 тысяч квартир в многоквартирных и жилых домах. Общая площадь составила 80,3 млн. кв. метров, что составило 104,9% по сравнению с 2018 годом, говорится в отчете Росстата.

Наиболее серьезные объемы строительства за прошлый год зафиксированы в Московской области и Москве, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге, Ростовской области, Татарстане и Краснодарском крае. Дальний Восток - по прежнему аутсайдер по количеству введенного в строй жилья.

Всего в регионе за прошлый год было построено 2426,7 кв.м жилой площади. Для сравнения, в Центральном федерально округе - 25598,6. В одной только Московской области в эксплуатацию ввели 8610,9 кв.м. В Москве - более пяти миллионов.

Отстающий Дальний Восток не догнал даже традиционно неблагополучный Кавказ. Во всем СКФО ввели в строй 3850,7 кв.м жилой площади. Больше всего - в Дагестане и Ставрополье.

Примечательно, что согласно диаграмме Росстата, строительство жилья резко ускорилось в декабре прошлого года. Но эта тенденция характерна для трех последних лет, когда региональные стройки мобилизуются к концу года за счет «пинка» государства.

При всем мизерном объеме строительства на Дальнем Востоке, здесьу нас есть тоже свои лидеры. По итогам прошлого года первое место заняла Якутия с 579,8 кв.м введенного в строй жилья.

На втором месте Приморский край с 549,7, а тройку лидеров замыкает Сахалин с 333 тысячами квадратных метров. На Чукотке и в Магаданской области не строят практически ничего - всего 1,3 и 7,4 соответственно.

Отметим, ранее эксперты ЦИАН анонсировали рост цен на жилье в России в 2020 году на 10 процентов. При этом Приморский край продолжает входить в ТОП российских регионов с самыми дорогими ценами на квартиры.

То же самое касается загородного жилья - Приморье, по оценкам ЦИАН, вне конкуренции на Дальнем Востоке. Цены на недвижимость достигают 65 миллионов рублей. Рост стоимости жилья в регион обусловлен запуском «дальневосточной ипотеки» под 2 процента.

Спасти регион от неконтролируемого повышения цен на жилье обещал полпред Юрий Трутнев с помощью дешевой застройки. По его словам, у него уже существует соответствующая договоренность с губернатором Олегом Кожемяко.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов также рассказал о планах по сотрудничеству с крупными федеральными игроками на рынке недвижимости в регионе. По его словам, министерству удалось договориться с главой группы компаний «ПИК» Сергеем Гордеевым о заходе компании на Дальний Восток. В частности, речь шла об участии «ПИК» в масштабных стройках в Большом Камне в Приморье и на Сахалине.

Василий Кучин