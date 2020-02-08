telegr wh call

Новости

На карантине по коронавирусу в Приморье находится 91 человек

8 Февраль 2020, 09:45

Владимир Путин выплатит по 75 тысяч рублей в связи с 75-летием Победы

8 Февраль 2020, 09:15

Аутсайдеры по стройке: Дальний Восток оказался хуже Кавказа

8 Февраль 2020, 08:45

Приморские синоптики рассказали, чего ждать от выходных

8 Февраль 2020, 08:15

Аниматор облил девушку жидким азотом и пойдет под суд

8 Февраль 2020, 07:23

Борис Кубай рассказал, ждать ли приморцам снегопада

8 Февраль 2020, 06:15

Четверть денег страны приходится на Москву

8 Февраль 2020, 05:25

Водители и нянечки: названы самые популярные профессии в России

8 Февраль 2020, 04:30

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Аутсайдеры по стройке: Дальний Восток оказался хуже Кавказа

строительство, строитель, новостройка, стройка

Росстат опубликовал данные об объемах строительства жилья в России в 2019 году, сообщает DEITA.RU.

Всего в стране в 2019 году введено в эксплуатацию 1103,1 тысяч квартир в многоквартирных и жилых домах. Общая площадь составила 80,3 млн. кв. метров, что составило 104,9% по сравнению с 2018 годом, говорится в отчете Росстата.

Наиболее серьезные объемы строительства за прошлый год зафиксированы в Московской области и Москве, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге, Ростовской области, Татарстане и Краснодарском крае. Дальний Восток - по прежнему аутсайдер по количеству введенного в строй жилья. 

Всего в регионе за прошлый год было построено 2426,7 кв.м жилой площади. Для сравнения, в Центральном федерально округе - 25598,6. В одной только Московской области в эксплуатацию ввели 8610,9 кв.м. В Москве - более пяти миллионов.

Отстающий Дальний Восток не догнал даже традиционно неблагополучный Кавказ. Во всем СКФО ввели в строй 3850,7 кв.м жилой площади. Больше всего - в Дагестане и Ставрополье.

Примечательно, что согласно диаграмме Росстата, строительство жилья резко ускорилось в декабре прошлого года. Но эта тенденция характерна для трех последних лет, когда региональные стройки мобилизуются к концу года за счет «пинка» государства.

При всем мизерном объеме строительства на Дальнем Востоке, здесьу нас есть тоже свои лидеры. По итогам прошлого года первое место заняла Якутия с 579,8 кв.м введенного в строй жилья.

 На втором месте Приморский край с 549,7, а тройку лидеров замыкает Сахалин с 333 тысячами квадратных метров. На Чукотке и в Магаданской области не строят практически ничего - всего 1,3 и 7,4 соответственно.

Отметим, ранее эксперты ЦИАН анонсировали рост цен на жилье в России в 2020 году на 10 процентов. При этом Приморский край продолжает входить в ТОП российских регионов с самыми дорогими ценами на квартиры. 

То же самое касается загородного жилья - Приморье, по оценкам ЦИАН, вне конкуренции на Дальнем Востоке. Цены на недвижимость достигают 65 миллионов рублей. Рост стоимости жилья в регион обусловлен запуском «дальневосточной ипотеки» под 2 процента. 

Спасти регион от неконтролируемого повышения цен на жилье обещал полпред Юрий Трутнев с помощью дешевой застройки. По его словам, у него уже существует соответствующая договоренность с губернатором Олегом Кожемяко.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов также рассказал о планах по сотрудничеству с крупными федеральными игроками на рынке недвижимости в регионе. По его словам, министерству удалось договориться с главой группы компаний «ПИК» Сергеем Гордеевым о заходе компании на Дальний Восток. В частности, речь шла об участии «ПИК» в масштабных стройках в Большом Камне в Приморье и на Сахалине.

Василий Кучин

Читайте также:

Трутнев и Кожемяко решили сдержать цены на жилье во Владивостоке

Власти: жилье подорожает на 25% в течение 2 лет

"Бюджет позволяет": крупный федеральный игрок может заняться переселением на Сахалине

Василий Кучин

Популярное

ГИБДД готовит облаву на пьяных водителей в Приморье

Директор школы прокомментировал матерный урок в Приморье

Владивосток вошел в ТОП-10 рейтинга самых дорогих переездов

Стать россиянином будет проще
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...