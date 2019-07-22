В Госдуме предложили публиковать статистику с ДТП по агрегаторам такси, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Александр Васильев рассказал журналистам о том, что нижней палате парламента зреет закон, направленный на повышение безопасности дорожного движения.

В частности, депутаты хотят собирать информацию об аварийности компаний, предоставляющих услуги такси через онлайн приложения и публиковать эти данные в открытом виде.

Таким образом, по задумке законотворцев, организации такси, да и сами таксисты, будут гораздо внимательнее относиться к такому показателю своей работы, как безопасность.

При этом, похожий закон о такси существует уже несколько лет и в конце прошлого года его даже приняли в первом чтении.

Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев в мае 2019 года заявил, что закон об агрегаторах такси вступит в силу в 2019 году. По его словам, в окончательном чтении документ рассмотрят не позднее сентября.

Дмитрий Шевченко