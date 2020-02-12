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Аварийные работы станут причиной отключений воды во Владивостоке
Горожан уже предупредили
В среду, 12 февраля, во Владивостоке пройдут отключения
холодного водоснабжения, сообщает ИА DEITA.RU. Горожан предупредил
Примводоканал.
По информации поставщика услуг, воды не будет по причине аварийных ремонтных работ. Время отключения – с 9.00 до 17.00.
Адреса:
Никифорова, 55, 55а, 57. Сафонова, 26.
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