telegr wh call

Новости

Аварийные работы станут причиной отключений воды во Владивостоке

12 Февраль 2020, 07:15

Дождь и тепло обещают Владивостоку синоптики

12 Февраль 2020, 06:30

Шойгу раскрыл секреты парада Победы

12 Февраль 2020, 05:45

Известно, сколько получают российские пенсионеры-звезды эстрады и кино

12 Февраль 2020, 05:00

Иностранка Мая обокрала жителя Санкт-Петербурга

12 Февраль 2020, 04:15

Водителям посоветовали 3 способа самостоятельно отремонтировать вмятину на кузове

12 Февраль 2020, 03:30

Что ответить инспектору ГИБДД, который штрафует за включение не тех фар днем

12 Февраль 2020, 02:45

Одежда может подорожать в России из-за коронавируса

12 Февраль 2020, 01:15

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Аварийные работы станут причиной отключений воды во Владивостоке

вода

Горожан уже предупредили

В среду, 12 февраля, во Владивостоке пройдут отключения холодного водоснабжения, сообщает ИА DEITA.RU. Горожан предупредил Примводоканал.

По информации поставщика услуг, воды не будет по причине аварийных ремонтных работ. Время отключения – с 9.00 до 17.00.

Адреса:

Никифорова, 55, 55а, 57. Сафонова, 26.

Читайте также:

Машину разорвало на части на улице Владивостока

Снег и дождь пообещали Приморью синоптики

Смена элит и жесткий мунфильтр: к чему приведет муниципальная реформа в Приморье

Елена Миронова

Популярное

Машину разорвало на части на улице Владивостока

Снег и дождь пообещали Приморью синоптики

Лаборатории по изучению вирусов и бактерий оказались под угрозой закрытия во Владивостоке

Смена элит и жесткий мунфильтр: к чему приведет муниципальная реформа в Приморье
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...