Аварийные работы станут причиной отключений воды во Владивостоке

В среду, 12 февраля, во Владивостоке пройдут отключения холодного водоснабжения, сообщает ИА DEITA.RU. Горожан предупредил Примводоканал.



По информации поставщика услуг, воды не будет по причине аварийных ремонтных работ. Время отключения – с 9.00 до 17.00.

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