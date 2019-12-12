Авария года: массовое ДТП во Владивостоке добило все рекорды

17 миллионов разбили на федеральной трассе Приморье в снегопад, сообщает DEITA.RU.

Уже давно ни для кого не секрет, что когда на Дальний Восток приходит снег, замороженная вода приводит водителей в такой ужас, что регион становится одной сплошной аварией. Ежегодно материковым лидером в гонке «кто больше автососедей побьет» и «дальше в кювет улетит» становится Приморье, ведь именно этот край славится своими уникальными серпантиновыми дорогами удивительной узкоты, сопками, неустойчивой погодой и невидимой снегоуборочной техникой. А потому нет ничего удивительного в том, что первое место в номинации «Авария года» по версии редакции DEITA.RU заняло недавнее дорожно-транспортное происшествие в городе Владивостоке.

Итак, на дворе утро среды, 11 декабря. Жители Владивостока за несколько дней предупреждены о довольно крупном грядущем снегопаде, главный синоптик края и ГИБДД в один голос призвали водителей на сутки пересесть на общественный транспорт или хотя бы держать дистанцию между машинами во время движения по дорогам. Но, как и всегда, белоснежное одеяние города вызвало в некоторых приморских автолюбителях жажду скорости, а другие при виде мирно падающих хлопьев снега разом забыли все, чему научились в автошколах.

Примерно к 8.30 утра фактически все улицы дальневосточной столицы ожидаемо сковали девятибалльные пробки - в районе Второй Речки, проспекта Столетия, Первореченского района, Золотого моста в сторону Чуркина, развязки возле Фуникулера, на улице Гоголя, Некрасовском путепроводе и т.д.

Во избежание массовых ДТП полиция Владивостока приняла решение перекрыть для какого-либо движения улицу Шефнера, но прогадала. Люди, желая объехать особо «мертвые» автомобильные заторы, массово кинулись на важную объездную трассу, которую сотрудники Госавтоинспекции еще не успели перекрыть, и спровоцировали настоящий «фильм ужасов» на участке дороги поселок Новый - Де-Фриз в районе Низководного моста. Буквально в течение часа большой транспортный коллапс превратился в место массового ДТП - сначала участниками аварии стали восемнадцать машин, через полчаса стало известно о двух десятках помятых авто. После информации о трех десятках машин, трассу наконец-то перекрыли. Ближе к обеду ГИБДД Надеждинского района сообщила, что официально зарегистрированными участниками аварии стали 48 автомобилей. Среди пострадавших - порядка семи человек, получивших травмы различной степени тяжести.

Именно этому ДТП редакция DEITA.RU присуждает звание «Авария года» с надеждой, что водители все-таки включат головы и сделают все, чтобы ни в этом, ни в последующих годах подобные инциденты не повторялись. Кстати, хорошим подспорьем для этого станет и оперативная работа приморских дорожных служб - некоторых приморских автомобилистов непогода застала за рулем и, по словам самих участников дорожного коллапса, даже самое безопасное поведение за рулем не спасает от заносов в кювет на гололедице.

Примерный ущерб от эпичной аварии близ Низководного моста во Владивостоке оценивается в более 17 миллионов рублей, исходя из средней стоимости автомобиля в России. В апреле 2019 года эксперты «Авито Авто» назвала цифру в 369 тысяч рублей.

Кстати, декабрьское ДТП сможет смело называться одним из самых массовых в истории Приморского края - даже в ноябре 2017 года, когда из-за снегопада за сутки во Владивостоке произошло более 500 ДТП, ни на одном месте происшествия не было такого количества пострадавших.

Екатерина Цой