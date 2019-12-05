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Авария лишила газа часть жителей города

дом, квартира, плита, плитка, газ

5 декабря с раннего утра исчез газ в домах южносахалинцев. Более 130 жителей областной столицы остались без коммунальной услуги, сообщает DEITA.RU.

В мэрии отметили, что над ситуацией уже работают местные спасатели и бригада «Газпрома». К середине дня топливо должно вернуться в дома горожан.

«Предположительная причина отключения газа – работники, прокладывающие новые сети канализации. Этим сейчас занимается одна из строительных компаний города», - уточнили в администрации Южно-Сахалинска.

Сейчас специалисты выясняют причины и детали неисправности. По итогам проверки виновных привлекут к ответственности.

Напомним, не так давно газ пришел в дома жителей приморского Уссурийска. Подача голубого топлива начнется после подготовки Газпромом нужных документов. Первыми новую услугу получат жители микрорайона «Радужный».

 

Александра Маслова

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