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Авария лишила газа часть жителей города
5 декабря с раннего утра исчез газ в домах южносахалинцев. Более 130 жителей областной столицы остались без коммунальной услуги, сообщает DEITA.RU.
В мэрии отметили, что над ситуацией уже работают местные спасатели и бригада «Газпрома». К середине дня топливо должно вернуться в дома горожан.
«Предположительная причина отключения газа – работники, прокладывающие новые сети канализации. Этим сейчас занимается одна из строительных компаний города», - уточнили в администрации Южно-Сахалинска.
Сейчас специалисты выясняют причины и детали неисправности. По итогам проверки виновных привлекут к ответственности.
Напомним, не так давно газ пришел в дома жителей приморского Уссурийска. Подача голубого топлива начнется после подготовки Газпромом нужных документов. Первыми новую услугу получат жители микрорайона «Радужный».
Александра Маслова