Авария на дороге блокировала важную столичную улицу

Две иномарки перекрыли целую полосу движения на важной улице Владивостока, сообщает DEITA.RU.

По сообщению паблика «Экипажи ДПС», на Партизанском проспекте столкнулись и развернулись две машины. При столкновении оба авто развернуло таким образом, что они перекрыли собой целую полосу движения.

«На Инструментальный можно проехать, но приходится объезжать. Серьезной пробки нет, но, тем не менее, движение затруднено», - поделился очевидец в социальных сетях.

Напомним, начиная с прошлого понедельника и до выходных в Приморье не заканчивался «день жестянщика». Циклон, прошедший 18 ноября, вплоть до резкого потепления в конце недели не давал спокойно ходить и ездить жителям края. В эти дни было зафиксировано большое количество ДТП и травм на льду.

Александра Маслова