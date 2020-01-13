Авария на японской АЭС: топливо извлечь не удалось

Серьезный сбой произошел в воскресенье, 12 января, на АЭС «Иката» на острове Сикоку, сообщает DEITA.RU.

Как пишет агентство Kyodo, инцидент произошел при подготовке к плановому извлечению отработавших топливных стержней. По утверждению администрации АЭС «Иката», утечки радиации, а также опасных повреждений не зафиксировано.

Как обращает внимание японское агентство, АЭС «Иката» - единственная в Японии, которая использует смешанное ураново-плутониевое топливо МОКС. Его извлечение из реактора проводится в стране впервые. С первого раза что-то пошло не так, работы приостановлены.

Как напоминает РИА Новости, до аварии на АЭС «Фукусима-1» в 2011 году на атомные станции в энергобалансе Японии приходилось около трети мощностей. Сейчас в Японии работают восемь реакторов на пяти станциях, а правительство рассчитывает в ближайшем будущем продолжить политику частичного перезапуска АЭС.

Дмитрий Санников