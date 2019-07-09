Очевидцы сообщают DEITA.RU о собирающейся пробке.

Свидетели ДТП на выезде из Владивостока в районе развязки Седанка-Патрокл обратились в редакцию. По словам очевидцев, примерно в 10:30 по местному времени, на повороте на Дальхимпром грузовик врезался в бетономешалку

О причинах аварии и пострадавших пока не сообщается.

Однако, уже известно, что в районе ДТП начинает скапливаться пробка. Редакция советует автолюбителям дальневосточной столицы быть внимательными и, по возможности, искать альтернативный путь объезда места аварии.

Дмитрий Шевченко