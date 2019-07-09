9 Июль 2019, 11:00
Авария перекрыла федеральную трассу
Источник изображения: DEITA.RU
Очевидцы сообщают DEITA.RU о собирающейся пробке.
Свидетели ДТП на выезде из Владивостока в районе развязки Седанка-Патрокл обратились в редакцию. По словам очевидцев, примерно в 10:30 по местному времени, на повороте на Дальхимпром грузовик врезался в бетономешалку
О причинах аварии и пострадавших пока не сообщается.
Однако, уже известно, что в районе ДТП начинает скапливаться пробка. Редакция советует автолюбителям дальневосточной столицы быть внимательными и, по возможности, искать альтернативный путь объезда места аварии.
Дмитрий Шевченко
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