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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Авария с большегрузом блокировала трассу в Приморье

пробак

В Михайловском районе Приморского края многотонная фура «прилегла» на бок. Очевидцы-водители, ехавшие по той же автотрассе, засняли последствия вероятной аварии на видео и выложили в социальные сети, сообщает DEITA.RU

Дорожное происшествие случилось на дороге в село Абрамовка – в ролике не содержится информации о том, что пострадали другие автомобили. Однако фура, лежащая на боку, по всей видимости, создает неудобства и заставляет автомобилистов объезжать массивное препятствие, что приводит к небольшой пробке на междугородней трассе. 

Евгений Черемухин

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