Авария с большегрузом блокировала трассу в Приморье

В Михайловском районе Приморского края многотонная фура «прилегла» на бок. Очевидцы-водители, ехавшие по той же автотрассе, засняли последствия вероятной аварии на видео и выложили в социальные сети, сообщает DEITA.RU

Дорожное происшествие случилось на дороге в село Абрамовка – в ролике не содержится информации о том, что пострадали другие автомобили. Однако фура, лежащая на боку, по всей видимости, создает неудобства и заставляет автомобилистов объезжать массивное препятствие, что приводит к небольшой пробке на междугородней трассе.

Евгений Черемухин