Новости
Новый генпрокурор вступил в должность
22 Январь 2020, 19:30
Пьяный член избиркома напал на начальника ГИБДД
22 Январь 2020, 19:15
«Это жуки сгрызли»: полтора миллиона га леса недосчитались в России
22 Январь 2020, 19:00
Безопасно улететь к Ким Чен Ыну можно россиянам
22 Январь 2020, 18:45
Пушкарев останется в Приморье
22 Январь 2020, 18:30
Владивосток лишился свалок
22 Январь 2020, 18:15
«Я напишу Ди Каприо»: Поклонская откровенна в Инстаграм
22 Январь 2020, 18:01
«Бойкота не будет»: Игрокам Спартака-Приморья задолжали зарплату
22 Январь 2020, 18:00
Авария с большегрузом блокировала трассу в Приморье
В Михайловском районе Приморского края многотонная фура «прилегла» на бок. Очевидцы-водители, ехавшие по той же автотрассе, засняли последствия вероятной аварии на видео и выложили в социальные сети, сообщает DEITA.RU
Дорожное происшествие случилось на дороге в село Абрамовка – в ролике не содержится информации о том, что пострадали другие автомобили. Однако фура, лежащая на боку, по всей видимости, создает неудобства и заставляет автомобилистов объезжать массивное препятствие, что приводит к небольшой пробке на междугородней трассе.
Евгений Черемухин
Читайте также:
Дальний Восток хотят освободить от 8 налогов – теперь официально
Кожемяко устроил мать двоих детей сварщиком на «Звезду»
Уйдет ли Кожемяко из Приморья – прогноз эксперта
Популярное
Loading...
Загрузка...
Загрузка...