Авария с перевёртышем попала на видео в столице

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авария, ДТП, происшествие 1

Серьезная авария случилась в дальневосточной столице утром в четверг, 26 сентября, сообщает DEITA.RU. Видео с места происшествия опубликовал паблик «Экипажи ДПС».

По словам очевидцев, авария случилась на улице Вилкова. По неустановленным причинам, легковой автомобиль перевернулся и упал на бок. На место аварии срочно прибыли аварийные комиссары.

Сведений о жертвах и раненых на данный момент не было.

Напомним, превышать скорость на 20 километров в час и не получать за это никакого наказания в ближайшем будущем не получится. В ГИБДД заговорили о снижении нештрафуемого порога до 10 километров в час.


Екатерина Брязгунова


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