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Авария с перевёртышем попала на видео в столице
26 Сентябрь 2019, 10:45
Серьезная авария случилась в дальневосточной столице утром в четверг, 26 сентября, сообщает DEITA.RU. Видео с места происшествия опубликовал паблик «Экипажи ДПС».
По словам очевидцев, авария случилась на улице Вилкова. По неустановленным причинам, легковой автомобиль перевернулся и упал на бок. На место аварии срочно прибыли аварийные комиссары.
Сведений о жертвах и раненых на данный момент не было.
Напомним, превышать скорость на 20 километров в час и не получать за это никакого наказания в ближайшем будущем не получится. В ГИБДД заговорили о снижении нештрафуемого порога до 10 километров в час.
Екатерина Брязгунова