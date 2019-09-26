Авария с перевёртышем попала на видео в столице

Серьезная авария случилась в дальневосточной столице утром в четверг, 26 сентября, сообщает DEITA.RU. Видео с места происшествия опубликовал паблик «Экипажи ДПС».

По словам очевидцев, авария случилась на улице Вилкова. По неустановленным причинам, легковой автомобиль перевернулся и упал на бок. На место аварии срочно прибыли аварийные комиссары.

Сведений о жертвах и раненых на данный момент не было.

Напомним, превышать скорость на 20 километров в час и не получать за это никакого наказания в ближайшем будущем не получится. В ГИБДД заговорили о снижении нештрафуемого порога до 10 километров в час.

Екатерина Брязгунова