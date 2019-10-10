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Авария со зданием ФСБ произошла в столице

ДТП, авария, знак аварийной остановки, происшествие

«Смелый» водитель решился заехать прямо в здание управления, сообщает DEITA.RU.

Серьезное ДТП произошло во Владивостоке в ночь со среды на четверг. Как сообщают очевидцы, «смелый» водитель автомобиля Toyota Axio въехал прямо в здание в центре города.

По данным паблика dps_vl, машина врезалась в центральный вход не просто здания, а краевого управления ФСБ по Приморью. Пока нет данных, случайность это или преднамеренное правонарушение.

Сообщается, что место ДТП оцепили люди в форме – «явно не полицейские». Саму аварию оформляли гаишники.

дтп фсб

Елена Миронова

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