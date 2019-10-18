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«Авгиевы конюшни» Владивостока зачищают выборочно

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За расчистку городских захолустий после нагоняя полпреда Трутнева взялся лично губернатор Приморья Олег Кожемяко. В общем, уже неудивительно, что в последнее время ему приходится устранять серьезные пробелы в работе своего протеже мэра Гуменюка. После личной инспекции глава края заявил о трех тысячах незаконных торговых объектов, которые немедленно нужно снести. Но на самом деле в дальневосточной столице таковых гораздо больше: бесконечные торговые палатки, обилию которых позавидовал бы даже мэр Лужков, ржавые гаражи, навесы и бараки можно найти в каждом районе Владивостока.

Напомним, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев во время последнего визита в столицу заявил, что внешний облик Владивостока остался в 90-х годах, сообщает DEITA.RU. Такое нелицеприятное заявление полпред сделал, проехав по практически гостевому маршруту, который для него подготовили власти города и края.

Инспекция закончилась, почти не начавшись, полпред остановил автомобиль на Океанском проспекте, после чего жестко отчитал мэра Владивостока за дороги и потраченные федеральные средства, направленные не на расширение автодорог, а на замену бордюра. А также заявил, что Владивосток застрял в 90-х годах со всеми своими вывесками и ларечками. Он предложил принять за основу московскую практику и привести  город в порядок – снести все незаконные объекты. Юрий Трутнев, конечно же, имел в виду бесконечные торговые лавки, которые он мог заметить в центре города. Однако полпред точно не заглядывал вглубь районов и не видел Владивосток «во всей красе».

Он не успел заехать во дворы с их бесконечными ржавыми гаражами. Конечно же, Юрию Петровичу не показали рынки под открытым небом в районе Луговой, Первой речки, Спортивной и в других микрорайонах. И он точно не видел  заброшенных старых бараков, годами "украшающих" нефасадную столицу. Эти здания поджигают с завидной регулярностью, на остовах играют дети, но городские власти все равно никак не найдут в себе сил и средств снести да что там портящие вид - угрожающие здоровью и безопасности жителей бараки.

Интересно, снесут ли их наконец хотя бы в рамках поручения полпреда или опять устроят показательную выборочную зачистку, сведя под шумок старые счеты?

Иван Юрьев

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