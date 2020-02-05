Авиабилеты для толстых котов появятся в России

Такое предложение на рассмотрение Минтрансу вынес глава комитета Госдумы по экологии и защите окружающей среды Владимир Бурматов, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Известия».

Толчком к этой инициативе послужила нашумевшая история с толстым котом Виктором, которого хозяин не хотел сдавать в багаж. А катализатором стала гибель двух животных при перелете из Нью-Йорка в Москву. Депутат задается вопросом – сколько еще необходимо смертей и скандалов, чтобы авиакомпании, наконец, вплотную занялись этой проблемой.

По словам Бурматова, его инициативная группа уже сделала запрос Минтрансу России рассмотреть изменения в действующих правилах перевозки животных. Во-первых, необходимо скорректировать параметры разрешенного веса, увеличив его до 10 кг. Ведь, с учетом переноски, допустимые сейчас 8 кг – это очень маленькая цифра, ограничивающая многих животных в возможности лететь в пассажирском отделении. Во-вторых, нужно позволить пассажирам приобретать своим питомцам отдельные места на соседних креслах. Такая мера и вовсе позволит отойти от ограничения по весу животного.

Депутат также отмечает, что во многих странах уже применяется возможность перелета питомцев в ногах своего хозяина. Например, собак-поводырей. В список таких исключений можно внести также и животных, которые по ряду причин не смогут лететь в багажном отделении. Например, по состоянию здоровья или в силу пожилого возраста.

В Общероссийском объединении пассажиров поддержали идею Бурматова, внеся ряд своих предложений по усовершенствованию пассажирских перевозок с питомцами. Например, отмечать места, на которых можно лететь вместе с питомцем, чтобы страдающие аллергией люди могли выбрать отдаленные от них места. Также в ООП отметили необходимость прописать ответственность авиакомпаний за гибель животного во время перелета.

Однако некоторые эксперты считают, что в первую очередь необходимо рассматривать не изменения в правилах перевозки, а человеческий подход к работе сотрудников авиакомпаний. Ведь не всех животных можно будет везти рядом с собой на соседнем сиденье, например собак крупных пород, таких как доги или ньюфаундленды. Таких животных все равно придется сдавать в багаж, где они могут пострадать во время перелета. Поэтому дело все-таки не в правилах, а в безответственном отношении людей.