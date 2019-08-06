Международные авиаперелеты обойдутся россиянам дороже с 7 августа, сообщает DEITA.RU со ссылкой на сотрудников сервиса Туту.ру.

Авиабилеты вырастут в цене на два процента ночью со вторника на среду. Такова резолюция Международной ассоциации воздушного транспорта.

В системах бронирования изменяются курсы валют, евро будет продаваться по цене семьдесят два с половиной рубля. Это на полтора рубля выше нынешней стоимости.

Также удорожанию поспособствует курс ЦБ, который будет округлять стоимость валюты на половину рубля в большую сторону.

Изменения станут особенно заметны тем, кто выбирает дальнемагистральные рейсы и вылетает, допустим, в Юго-Восточную Азию или США.

Анастасия Туркова