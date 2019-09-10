Авиабилеты сильно подорожали в России

Стало известно, насколько выросли цены на полёты, сообщает DEITA.RU.

Росстат провёл измерения нынешней стоимости билетов на самолёты и сравнил их с уровнем на начало года. Как пишут "Известия", результат оказался внушительным.

Удорожание составило почти 25%. Таким образом, авиабилеты выросли в цене практически на четверть с начала года. Как отметают эксперты, причин у этого явления предостаточно.

Одной из основных стало повышение финансовых издержек, которые вынуждены нести транспортные компании в связи с ростом стоимости топлива.

Ранее президент России Владимир Путин уже указывал главе "Аэрофлота" на то, что рост стоимости билетов превышает темпы инфляции.

При этом, как отметили в министерстве транспорта, ведомство уже готовится к принятию мер по стабилизации цен на перелёты.

ФАС также заявляла о том, что пристально следит за стоимостью авиабилетов, но пока не видит предпосылок для их удорожания.

Дмитрий Шевченко