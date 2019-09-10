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Авиабилеты сильно подорожали в России
10 Сентябрь 2019, 13:30
Стало известно, насколько выросли цены на полёты, сообщает DEITA.RU.
Росстат провёл измерения нынешней стоимости билетов на самолёты и сравнил их с уровнем на начало года. Как пишут "Известия", результат оказался внушительным.
Удорожание составило почти 25%. Таким образом, авиабилеты выросли в цене практически на четверть с начала года. Как отметают эксперты, причин у этого явления предостаточно.
Одной из основных стало повышение финансовых издержек, которые вынуждены нести транспортные компании в связи с ростом стоимости топлива.
Ранее президент России Владимир Путин уже указывал главе "Аэрофлота" на то, что рост стоимости билетов превышает темпы инфляции.
При этом, как отметили в министерстве транспорта, ведомство уже готовится к принятию мер по стабилизации цен на перелёты.
ФАС также заявляла о том, что пристально следит за стоимостью авиабилетов, но пока не видит предпосылок для их удорожания.
Дмитрий Шевченко
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