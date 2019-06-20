Невыгодные условия кредитования становятся непосильными для российских перевозчиков, сообщает DEITA.RU.



Российские авиакомпании могут уйти с рынка из-за сильной долговой нагрузки. В России, по данным «Коммерсанта», компании тратят на выплаты процентов по кредитам до 2/3 денежного потока. Из-за таких серьёзных трат они рискуют обанкротиться.

При этом, у их конкурентов, иностранных компаний, проценты по кредитам гораздо ниже: в среднем 6% против 15%.ъ

По данным РБК, только в первом квартале этого года российские авиакомпании показали значительный убыток: более 300 млрд рублей. четверть этих денег ушло на оплату аренды и лизинга.

Кроме того, авиакомпании жалуются на то, что себестоимость перевозок растет быстрее, чем стоимость билетов.

Елена Миронова