Представители отрасли хотят обеспечить безопасность своих пассажиров, сообщает DEITA.RU с ссылкой на "Коммерсант".

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта, куда входит более 20 авиакомпаний, обратилась в Минтранс с просьбой проверить "Сухой Суперджет 100" на предмет исправности всех систем.

В частности, у обратившихся есть вопросы к системе защиты самолёта от поражения статическим электричеством. Помимо этого авиакомпании просят проверить прочностные характеристики конструкции кессона крыла и шасси, поскольку разрушение последних не должно влиять на целостность топливных систем.

Ассоциация просит также проверить систему управления полетом и силовой установкой самолета, защиту пассажирского салона при внешнем пожаре и программу тренировок экипажей, разработанную производителем судна.

Примечательно, что сам "Аэрофлот" не входит в ассоциацию.

