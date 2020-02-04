Авиакомпания отказалась вывозить граждан СНГ из зараженного Китая

Российская авиакомпания «Уральские авиалинии» объяснила причины отказа взять на борт граждан СНГ, сообщает ИА DEITA.RU. Людей не посадили на рейс, вылетавший из Китая.



Как пишет РБК со ссылкой на ответ представителя авиакомпании, на рейс посадили действительно только граждан России. Но такое решение принимало не руководство компании, а власти КНР. Дело в том, что с конца января все регулярные рейсы в Китай и обратно отменили. Чтобы вывезти россиян из регионов с высоким уровнем заражения, КНР разрешила пустить чартерные рейсы. Однако разрешение дали только на перевозку россиян.

В «Уральских авиалиниях» добавили, что все, кого не пустили на самолет, могут вернуть деньги за билеты. Часть пассажиров уже получила выплаты.

Ранее сообщалось о том, что Михаил Мишустин принял решение закрыть российско-китайскую границу на Дальнем Востоке. Также сообщалось о том, что граждане КНР временно не смогут получить визы. Китайская сторона, в свою очередь, эвакуирует всех жителей Уханя обратно – несколько сотен человек успели покинуть Китай до закрытия границ.