Рейс из Глазго в Ньюарк отменен администрацией авиационного перевозчика United Airlines в США, сообщает DEITA.RU. Об этом пишет РИА ФАН.

По имеющейся информации, оба пилота перед вылетом оказались пьяны в стельку. Они оказались даже не способны пройти элементарный тест на алкоголь в крови.

И командир лайнера, которому 45 лет, и 61-летний второй пилот не только отстранены от службы, но и арестованы. 6 августа они предстанут перед судом.

Отмечается, что компания взяла на себя обязательства максимально быстро доставить пассажиров в пункт назначения.

Екатерина Брязгунова