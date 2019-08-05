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Рейс из Глазго в Ньюарк отменен администрацией авиационного перевозчика United Airlines в США, сообщает DEITA.RU. Об этом пишет РИА ФАН.
По имеющейся информации, оба пилота перед вылетом оказались пьяны в стельку. Они оказались даже не способны пройти элементарный тест на алкоголь в крови.
И командир лайнера, которому 45 лет, и 61-летний второй пилот не только отстранены от службы, но и арестованы. 6 августа они предстанут перед судом.
Отмечается, что компания взяла на себя обязательства максимально быстро доставить пассажиров в пункт назначения.
Екатерина Брязгунова
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