Авиакомпания позволила пассажирам иметь при себе в салоне не только ручную кладь, но и ноутбук. Он идет в дополнение к норме, его вес не учитывается, сообщает DEITA.RU со ссылкой на представителей авиакомпании «Победа».

Изменение вступает в силу с пятницы, девятого августа. До этого ноутбук считался в составе ручной клади, а не шел в дополнение к ней.

Изменение ввели после того, как заметили увеличение числа бизнес-клиентов до 38-43 процентов. Чтобы дать им возможность быть в курсе дел и принимать все необходимые решения, ручную кладь с ноутбуком начали считать раздельно. Даже если техника по размеру больше габаритов калибратора.

Анастасия Туркова