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Авиакомпаниям дадут еще денег

самолет

Авиакомпаниям дадут еще денег

Минтранс придумал, как сдержать рост цен на билеты в России, сообщает DEITA.RU.

Министерство транспорта решило, как будет поддерживать авиаперевозчиков. Как пишет «Российская газета», в ведомстве предложили вариант решения проблемы с ростом цен на авиабилеты внутри страны.

В частности, ведомство намерено компенсировать часть средств, затраченных авиакомпаниями на оплату дорогого авиационного керосина в 2018 году. Еще одно предложение – внесение изменений в Налоговый кодекс. Предлагается опустить условное значение средней оптовой цены керосина с 48 300 рублей до 40 000 рублей за одну тонну.

Сообщается, что этот путь позволит ввести демпфирующий механизм. Это предотвратит рост цен на билеты, ведь, по сообщениям авиакомпаний, треть стоимости билета – цены на топливо.

Елена Миронова

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