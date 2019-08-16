Авиационные правила меняются не в пользу летающих граждан, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Коммерсант".

Минтранс готовится ввести, так называемую, таксу ZZ, которая должна взиматься при оформлении билетов региональными перевозчиками.

Соответствующих изменений авиационных правил добивается "Транспортная клиринговая палата". Её представители настаивают на том, что сбор уже взимается на протяжении двадцати лет.

ТКП была создана авиакомпаниями и используется как система взаиморасчетов между ними. Сейчас её услугами пользуются преимущественно региональные перевозчики. В прошлом году с её помощью было куплено около 16% билетов.

Таким образом, при оформлении билета на региональные рейсы уже взимается такса ZZ в размере 185 рублей.

Дмитрий Шевченко