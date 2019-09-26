Авиаперевозчики ДФО полетят за границу

Авиакомпании, осуществляющие перевозки на Дальнем Востоке, смогут летать за границу, сообщает DEITA.RU. Такое поручению дал президент РФ Владимир Путин.

По мнению гаранта, данное решение позволит местным авиакомпаниям повысить конкурентоспособность и простимулирует их ценовую политику. Данные указания были подготовлены после прошедшего во Владивостоке Восточного экономического форума. Принять соответствующие меры Правительство должно будет до 1 марта следующего года.

«Думаю, было бы правильно, чтобы авиакомпании на Дальнем Востоке, получали бы преимущественный доступ к перевозкам по другим наиболее выгодным направлениям и маршрутам», - отметил Владимир Путин.

Как отметил президент, данная система уже работает, однако ее стоит закрепить законодательно.

В департаменте транспорта Приморья подчеркнули, что если поручение будет выполнено, то это позволит повысить конкурентоспособность и простимулирует ценовую политику в регионе, сделает билеты более дешевыми.

Отметим, что в Приморье внутрикраевые полеты осуществляет компания Аврора, помимо внутренних перелетов самолеты компании летают в Японию, Корею и Китай и другие регионы Дальнего Востока. Также за границу можно вылететь на самолетах крупных авиаперевозчиках Аэрофлот, S7 и другими иностранными компаниями.

Иван Юрьев