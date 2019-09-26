Авиаперевозчики ДФО полетят за границу

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Авиакомпании, осуществляющие перевозки на Дальнем Востоке, смогут летать за границу, сообщает DEITA.RU. Такое поручению дал президент РФ Владимир Путин.
По мнению гаранта, данное решение позволит местным авиакомпаниям повысить конкурентоспособность и простимулирует их ценовую политику. Данные указания были подготовлены после прошедшего во Владивостоке Восточного экономического форума. Принять соответствующие меры Правительство должно будет до 1 марта следующего года.
«Думаю, было бы правильно, чтобы авиакомпании на Дальнем Востоке, получали бы преимущественный доступ к перевозкам по другим наиболее выгодным направлениям и маршрутам», - отметил Владимир Путин.
Как отметил президент, данная система уже работает, однако ее стоит закрепить законодательно.
В департаменте транспорта Приморья подчеркнули, что если поручение будет выполнено, то это позволит повысить конкурентоспособность и простимулирует ценовую политику в регионе, сделает билеты более дешевыми.
Отметим, что в Приморье внутрикраевые полеты осуществляет компания Аврора, помимо внутренних перелетов самолеты компании летают в Японию, Корею и Китай и другие регионы Дальнего Востока. Также за границу можно вылететь на самолетах крупных авиаперевозчиках Аэрофлот, S7 и другими иностранными компаниями.
Иван Юрьев