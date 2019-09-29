telegr wh call

Новости

Авиарейсы отменяют в Японии из-за тайфуна

29 Сентябрь 2019, 21:20

Киев крушит ДНР минометами

29 Сентябрь 2019, 20:49

«Готовьтесь долго ждать»: пробки на подъезде к столице

29 Сентябрь 2019, 19:53

Новая оптимизация: четверть салонов могут закрыть

29 Сентябрь 2019, 19:37

Солнце вышло из-за туч, но проиграл сегодня «Луч»

29 Сентябрь 2019, 19:00

Вагоны с грузом загорелись на Транссибе

29 Сентябрь 2019, 18:54

Счета эскроу обрушат строительство жилья в регионах

29 Сентябрь 2019, 18:26

Новый СНИЛС введен в России

29 Сентябрь 2019, 17:51

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Авиарейсы отменяют в Японии из-за тайфуна

29 Сентябрь 2019, 21:20

тайфун

Авиакомпании начали отменять рейсы на понедельник с вылетом или прилетом на юг Японии из-за приближения сильного тайфуна Митог, сообщает DEITA.RU по материалам телеканала NHK.

Как отмечает японский телеканал, авиакомпании уже объявили об отмене 38 рейсов, и их число продолжает расти. По прогнозам метеорологов, 30 и 31 сентября тайфун может затронуть острова префектуры Окинава и западное побережье Японии, а затем выйдет к Корейскому полуострову. Далее существует вероятность, что он изменит направление и, сдвинувшись восточнее, обрушится на основной остров Японии Хонсю.

Ранее приморские синоптики предупредили, что в горных районах края в первую неделю октября ожидается снег. Несмотря на такой, мягко сказать, нерадостный прогноз, на большей части территории Приморья погода останется хорошей. Продолжится так называемое бабье лето. В некоторых районах региона похолодает до трех градусов тепла, а южном побережье, по-прежнему, тепло — 17 градусов выше нуля. В самые жаркие дни воздух прогреется до 28 градусов.

В середине недели погода изменится — похолодает, резко и неожиданно. К Приморскому краю подойдет атмосферный фронт, который принесет сильные дожди. В основном осадки ожидаются на севере. Помимо холодных дней, в регионе усилится ветер.

Дмитрий Санников

Читайте также:

Синоптики сказали, когда в Приморье выпадет снег

Синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды

Участок у популярного пляжа продают за крупную сумму

Популярное

Раскрыт главный обман новой пенсионной реформы

Здание в центре города полыхнуло в ночь перед передачей новому собственнику

Кто никогда не заболеет раком, объяснили ученые

Синоптики сказали, когда в Приморье выпадет снег
‡агрузка...
Загрузка...