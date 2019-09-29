Авиарейсы отменяют в Японии из-за тайфуна

Авиакомпании начали отменять рейсы на понедельник с вылетом или прилетом на юг Японии из-за приближения сильного тайфуна Митог, сообщает DEITA.RU по материалам телеканала NHK.

Как отмечает японский телеканал, авиакомпании уже объявили об отмене 38 рейсов, и их число продолжает расти. По прогнозам метеорологов, 30 и 31 сентября тайфун может затронуть острова префектуры Окинава и западное побережье Японии, а затем выйдет к Корейскому полуострову. Далее существует вероятность, что он изменит направление и, сдвинувшись восточнее, обрушится на основной остров Японии Хонсю.

Ранее приморские синоптики предупредили, что в горных районах края в первую неделю октября ожидается снег. Несмотря на такой, мягко сказать, нерадостный прогноз, на большей части территории Приморья погода останется хорошей. Продолжится так называемое бабье лето. В некоторых районах региона похолодает до трех градусов тепла, а южном побережье, по-прежнему, тепло — 17 градусов выше нуля. В самые жаркие дни воздух прогреется до 28 градусов.

В середине недели погода изменится — похолодает, резко и неожиданно. К Приморскому краю подойдет атмосферный фронт, который принесет сильные дожди. В основном осадки ожидаются на севере. Помимо холодных дней, в регионе усилится ветер.

Дмитрий Санников