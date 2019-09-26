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19 Август 2019, 19:45

Авиарейсы в Грузию могут возобновить

26 Сентябрь 2019, 15:00

аэропорт

Летать в соседнюю страну скоро станет возможно, сообщает DEITA.RU.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что регулярные рейсы из Россию в Грузию могут быть возобновлены. Причиной для возвращения авиасообщения между странами дипломат назвал понимание грузинских властей того, что международные провокации в отношении России не имеют никакой продуктивности.

По его словам, такое понимание есть как у грузинских властей, так и самого грузинского народа, который и пострадал больше всего от закрытия воздушного сообщения с Россией.

В страну перестал поступать большой поток туристов, который обеспечивал заработки большому числу местных жителей. Конкретные сроки возможного возвращения прямых перелётов между странами пока не назывались.

Дмитрий Шевченко

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