Задержки багажа и вылета обойдутся авиакомпания в копеечку, сообщает DETIA.RU со ссылкой на "Известия".

Законопроект, ужесточающий ответственность авиакомпаний перед клиентами, будет рассмотрен в Госдуме во втором чтении. Документ предполагает, что авиакомпании могут обязать выплачивать пассажирам за долгую задержку багажа или рейса неустойку в размере 3% провозной платы за каждый час просрочки.

Таким образом, штрафы могут вырасти с 25 до 250 рублей за каждый час опоздания. По словам инициаторов, сейчас повышение штрафов особенно актуально в ситуациях, когда пассажиры вынуждены долго ждать свои вещи.

По мнению законодателей, ужесточение ответственности авиакомпаний за задержку выдачи багажа позволит избежать таких ситуаций, как та, что сложилась недавно в Шереметьево.

Дети, направляющиеся во Всероссийский детский центр "Океан", просидели в аэропорту 12 часов.

Дмитрий Шевченко