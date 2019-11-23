Авто, брошенные на стоянках, под угрозой

Новый способ заработать деньги появился у мошенников по всей стране, сообщает DEITA.RU.



Мошенники, которые зарабатывают на автомобилистах, изобрели новый способ получить деньги. Как пишет РБК Auto, аферисты вешают замки на литые диски машин, а под дворниками оставляют записку с номером и ценой.

Чаще всего, мошенники проделывают такое на бесплатных стоянках – например, у аэропорта. Так они уверены, что владелец не скоро вернется, а за машиной никто не следит.

Ездить с таким замком на диске правда опасно: он сбивает настройки балансировки колеса и царапает тормозной диск. Для того, чтобы снять замок, можно просто спилить его болгаркой – поменять на запаску или, обмотав тряпкой, медленно доехать до первого сервиса.

Елена Миронова