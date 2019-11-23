telegr wh call

Новости

Twitter оградили от политической рекламы

23 Ноябрь 2019, 04:15

Авто, брошенные на стоянках, под угрозой

23 Ноябрь 2019, 03:30

Неделя ареста: рейд ГИБДД пройдет по России

23 Ноябрь 2019, 02:45

Власти сказали, как выйти на пенсию досрочно – инструкция

23 Ноябрь 2019, 02:00

За эту информацию снизят проценты по ипотеке

23 Ноябрь 2019, 01:15

Рубль рухнет: эксперты сказали, когда

23 Ноябрь 2019, 00:30

Орешкин переживает за кошельки россиян

22 Ноябрь 2019, 23:45

Путин сказал генералам, чего опасается

22 Ноябрь 2019, 23:15

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Авто, брошенные на стоянках, под угрозой

Лексус светлый фара

Новый способ заработать деньги появился у мошенников по всей стране, сообщает DEITA.RU.

Мошенники, которые зарабатывают на автомобилистах, изобрели новый способ получить деньги. Как пишет РБК Auto, аферисты вешают замки на литые диски машин, а под дворниками оставляют записку с номером и ценой.

Чаще всего, мошенники проделывают такое на бесплатных стоянках – например, у аэропорта. Так они уверены, что владелец не скоро вернется, а за машиной никто не следит.

Ездить с таким замком на диске правда опасно: он сбивает настройки балансировки колеса и царапает тормозной диск. Для того, чтобы снять замок, можно просто спилить его болгаркой – поменять на запаску или, обмотав тряпкой, медленно доехать до первого сервиса.

Елена Миронова

Читайте также:

Водители начнут нарушать правила движения назло ГИБДД

Названы 3 метки от автоугонщиков

Названы самые продаваемые марки автомобилей

Популярное

Дешевые билеты получат дальневосточники 30 лет

Шойгу рвет и мечет: воры сорвали оборонзаказ

Водители начнут нарушать правила движения назло ГИБДД

Крупнейшую парковку столицы закрыли для проезда
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Как вы считаете, уборка снега - это забота:
Голосовать
Загрузка...