Авто, брошенные на стоянках, под угрозой

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Новый способ заработать деньги появился у мошенников по всей
стране, сообщает DEITA.RU.
Мошенники, которые зарабатывают на автомобилистах, изобрели новый способ получить деньги. Как пишет РБК Auto, аферисты вешают замки на литые диски машин, а под дворниками оставляют записку с номером и ценой.
Чаще всего, мошенники проделывают такое на бесплатных стоянках – например, у аэропорта. Так они уверены, что владелец не скоро вернется, а за машиной никто не следит.
Ездить с таким замком на диске правда опасно: он сбивает настройки балансировки колеса и царапает тормозной диск. Для того, чтобы снять замок, можно просто спилить его болгаркой – поменять на запаску или, обмотав тряпкой, медленно доехать до первого сервиса.
Елена Миронова