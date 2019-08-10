В России ежедневно угоняют автомобили и мотоциклы с платных стоянок. DEITA.RU решило разобраться, при каких обстоятельствах с автостоянки можно взыскать компенсацию материального и морального вреда.

Во-первых, сразу пояснил юрист, подавать на стоянку в суд имеет смысл только в том случае, если она зарегистрирована в налоговых органах как юридическое лицо или индивидуальный предпринимать.

Во-вторых, что немаловажно, при себе нужно иметь подтверждение передачи на хранение, то есть квитанцию об оплате. Кроме того, нужно постановление о приостановлении уголовного дела за розыском с постановкой о возбуждении уголовного дела, а также подтвержденный размер ущерба. Чтобы подтвердить ущерб, достаточно прикрепить договор купли-продажи, в котором указана цена транспортного средства.

Здесь стоит отметить, если владелец, приобретая транспортное средство, указал в договоре купли-продажи 10 тысяч рублей, чтобы не оплачивать налог, можно попробовать сделать оценку ТС по документам, типа независимой экспертизы. Это заключение специалиста даст стоимость мотоцикла такого вида и марки, усреднённую по отношению к региону на дату приобретения. Но такое заключение денег стоит.

Екатерина Брязгунова