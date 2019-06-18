Серьезное ДТП произошло в дальневосточной столице во вторник, 18 июня, сообщает DEITA.RU. Кадры с места аварии опубликовал паблик в Instagram «Экипажи ДПС».

По словам очевидцев, Volkswagen поворачивал налево и не пропустил Toyota Vitz, которая от удара улетел в дороги.

Информации о пострадавших не поступало. Уточняется, что авария случилась возле дома № 47 по улице Харьковской.

Ранее прошла информация о том, что российский лидер Владимир Путин ужесточил наказание за совершение смертельной аварии в пьяном виде. Теперь если по вине нетрезвого автолюбителя погибнут двое и более человек, суд может приговорить гражданина к наказанию в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Екатерина Брязгунова







