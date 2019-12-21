Авто улетело в реку с крутого обрыва после ДТП

Иномарка улетела с обрыва в речку на улице Фадеева во Владивостоке днем в субботу, 21 декабря, сообщает DEITA.RU. Кадры с места происшествия опубликовали местные паблики.

Судя по фотографиям, в результате столкновения с другим легковым автомобилем иномарку отбросило в сторону. Так как неподалеку был крутой обрыв в реку, туда машину и откинуло. Капот авто полностью погрузился в холодную воду.

На место аварии тут же прибыли медики. Более подробная информация уточняется.

Ранее DEITA.RU писало о том, что 11 декабря произошла самая массовая авария за всю историю Приморья. В ней пострадали 48 машин.

Екатерина Брязгунова



