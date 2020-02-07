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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Автобус и грузовик столкнулись на улице Владивостока

Дорога грузовик лето

С утра во Владивостоке произошло сразу несколько ДТП

Грузовой автомобиль въехал в городской автобус во Владивостоке, сообщает DEITA.RU.

На видео, присланном подписчиками, видно, что все пассажиры из транспортного средства уже эвакуированы. Данных о пострадавших пока нет.

Очевидцы сообщают, что столкновение произошло в районе Фадеева, со стороны объездной, недалеко от гостиницы «Белый Лебедь». Есть большая вероятность того, что ДТП спровоцирует пробку на данном участке пути.

Напомним, что с утра во Владивостоке произошло сразу несколько ДТП, которые спровоцировали несколько пробок – как при въезде в дальневосточную столицу, так и в центре города. 

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