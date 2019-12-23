Автобус с пассажирами вылетел с трассы

На Камчатке между поселками Раздольный и Коряки вылетел с трассы в кювет рейсовый автобус, сообщает DEITA.RU.

По сообщению местного издания «КАМ24», ДТП произошло рано утром на трассе между двумя населенными пунктами.

Отмечается, что в аварии есть один пострадавший, у него травмы средней тяжести.

Полиция и спасатели сейчас выясняют все детали случившегося. Кроме того, предприятие, которому принадлежит транспорт, передало горячий чай и обогревательные средства для пассажиров.

В ведомствах подчеркнули, что всего в салоне злополучного транспорта ехал 21 человек.

Отметим, что последнее время на дальневосточных дорогах нередки случаи ДТП, связанных с обледенением трассы. Так, гололедица, снежные заносы и плохая видимость в метель часто делают сложным управление транспортом – и водители не всегда справляются с тем, чтобы авто проехало по сложным участкам.

Спасатели, ГИБДД и синоптики призывают жителей Дальнего Востока быть предельно внимательными на дорогах.

Александра Маслова