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Автобус с пассажирами вылетел с трассы
На Камчатке между поселками Раздольный и Коряки вылетел с трассы в кювет рейсовый автобус, сообщает DEITA.RU.
По сообщению местного издания «КАМ24», ДТП произошло рано утром на трассе между двумя населенными пунктами.
Отмечается, что в аварии есть один пострадавший, у него травмы средней тяжести.
Полиция и спасатели сейчас выясняют все детали случившегося. Кроме того, предприятие, которому принадлежит транспорт, передало горячий чай и обогревательные средства для пассажиров.
В ведомствах подчеркнули, что всего в салоне злополучного транспорта ехал 21 человек.
Отметим, что последнее время на дальневосточных дорогах нередки случаи ДТП, связанных с обледенением трассы. Так, гололедица, снежные заносы и плохая видимость в метель часто делают сложным управление транспортом – и водители не всегда справляются с тем, чтобы авто проехало по сложным участкам.
Спасатели, ГИБДД и синоптики призывают жителей Дальнего Востока быть предельно внимательными на дорогах.
Александра Маслова