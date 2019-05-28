Обновление 16.58

Водитель - русский, жив. Погибли двое туристов - граждан Китая. По предварительной информации, во время движения водителю стало плохо.



Ранее

Во вторник, 28 мая, под приморским городом Уссурийском перевернулся автобус с китайскими туристами, об этом DEITA.RU сообщили в администрации Приморского края.

Как рассказали в администрации, туристы прибыли в регион в рамках межправительственного соглашения между Россией и Китаем об обмене туристскими группами. Всего в автобусе находились 45 человек. В результате дорожно-транспортного происшествия два человека погибли, один из них водитель.

Один человек доставлен в Уссурийскую городскую больницу с черепно-мозговой травмой, еще 12 находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести. На месте аварии работают четыре бригады скорой помощи. Спасательные работы продолжаются.

Известно, что перевозку осуществляла туристическая компания «Диалог народов», которая является туроператором и уполномоченной компанией по работе с китайскими туристскими группами.





На место выехали директор департамента здравоохранения Приморского края Виктор Фисенко и замдиректора департамента туризма Владимир Щур. Также на месте находится представитель туркомпании. Привлечена страховая компания «Гелиус» и медицина катастроф.

Екатерина Брязгунова