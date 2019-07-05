Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю организовало проверку по факту резонансного дорожно-транспортного происшествия, сообщили DEITA.RU в ведомстве.

По предварительным данным следствия, вечером 4 июля 2019 года в районе Ленинградской улицы в Петропавловске-Камчатском водитель автобуса, 1968 года рождения, не справился с управлением транспортным средством, выехал на тротуар и, двигаясь без остановок примерно 60 метров, совершил наезд на пешеходов.

В результате аварии 14-летняя девочка погибла на месте, еще трое человек госпитализированы с повреждениями различной степени тяжести. Водитель автобуса также находится в больнице. По предположению следователей, водителю стало плохо за рулем.

В конце июня в Приморье водитель минивэна Toyota Town Ace Noah, возраст которого 61 год, перестраиваясь из одной полосы в другую не убедился в собственной безопасности и столкнулся с Nissan Atlas. Грузовик двигался в попутном направлении. От удара грузовик вылетел на встречную полосу и «вписался» в маршрутный автобус.

Дмитрий Санников