Автобусы не ходят: 61 рейс отменили в Приморье

Около 61 рейса из Владивостока в другие города отменили в Приморском крае, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Примвокзал.

Отмечается, что такой, ставший ежедневным, цикл отмены рейсов происходит из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса. Кроме того, из-за них же заметно снизился спрос на маршруты междугороднего направления.

Так, 23 апреля отменены следующие рейсы:

519

Владивосток - Сергеевка

06:30

501

Владивосток - Уссурийск

06:50

701

Владивосток - Хабаровск

07:00

224

Владивосток - Заводской

07:10

504

Владивосток - Большой Камень

07:30

514

Владивосток - Камень-Рыболов

07:50

506

Владивосток - Находка

08:10

503

Владивосток - Дальнегорск

08:30

525

Владивосток - Пограничный

08:50

205МП

Владивосток - Артём

09:00

502

Владивосток - Спасск

09:10

506

Владивосток - Находка

09:10

526

Владивосток - Славянка

09:15

510

Владивосток - Преображение

10:00

545

Владивосток - Уссурийск

10:05

506

Владивосток - Находка

10:10

530

Владивосток - Новошахтинск

10:15

504

Владивосток - Большой Камень

10:15

502

Владивосток - Спасск

10:30

205МП

Владивосток - Артём

10:55

529

Владивосток - Чугуевка

11:00

504

Владивосток - Большой Камень

11:25

501

Владивосток - Уссурийск

11:30

205МП

Владивосток - Артём

11:35

531

Владивосток - Новопокровка

11:45

205МП

Владивосток - Артём

12:05

506

Владивосток - Находка

12:15

224

Владивосток - Заводской

12:35

509

Владивосток - Лучегорск

12:40

520

Владивосток - Арсеньев

13:00

524

Владивосток - Черниговка

13:10

537

Владивосток - Уссурийск

13:45

521

Владивосток - Зарубино

14:00

501

Владивосток - Уссурийск

14:10

506

Владивосток - Находка

14:30

536

Владивосток - Врангель

14:50

526

Владивосток - Славянка

15:00

205МП

Владивосток - Артём

15:00

547

Владивосток - Арсеньев

15:45

506

Владивосток - Находка

15:45

504

Владивосток - Большой Камень

15:55

545

Владивосток - Михайловка

15:55

205МП

Владивосток - Артём

16:00

529

Владивосток - Чугуевка

16:30

521

Владивосток - Зарубино

16:35

506

Владивосток - Находка

16:55

504

Владивосток - Большой Камень

17:00

520

Владивосток - Арсеньев

17:00

502

Владивосток - Спасск

17:00

224

Владивосток - Заводской

17:30

513

Владивосток - Партизанск

17:35

517

Владивосток - Ярославка

17:45

205МП

Владивосток - Артём

18:00

544

Владивосток - Южно-Морской

18:10

513

Владивосток - Партизанск

18:15

530

Владивосток - Новошахтинск

18:20

506

Владивосток - Находка

18:40

504

Владивосток - Большой Камень

18:50

504

Владивосток - Большой Камень

19:35

509

Владивосток - Лучегорск

19:40

506

Владивосток - Находка

19:50