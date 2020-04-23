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Автобусы не ходят: 61 рейс отменили в Приморье
Такой цикл отмены рейсов происходит из-за ограничительных мер
Около 61 рейса из Владивостока в другие города отменили в Приморском крае, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Примвокзал.
Отмечается, что такой, ставший ежедневным, цикл отмены рейсов происходит из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса. Кроме того, из-за них же заметно снизился спрос на маршруты междугороднего направления.
Так, 23 апреля отменены следующие рейсы:
519
Владивосток - Сергеевка
06:30
501
Владивосток - Уссурийск
06:50
701
Владивосток - Хабаровск
07:00
224
Владивосток - Заводской
07:10
504
Владивосток - Большой Камень
07:30
514
Владивосток - Камень-Рыболов
07:50
506
Владивосток - Находка
08:10
503
Владивосток - Дальнегорск
08:30
525
Владивосток - Пограничный
08:50
205МП
Владивосток - Артём
09:00
502
Владивосток - Спасск
09:10
506
Владивосток - Находка
09:10
526
Владивосток - Славянка
09:15
510
Владивосток - Преображение
10:00
545
Владивосток - Уссурийск
10:05
506
Владивосток - Находка
10:10
530
Владивосток - Новошахтинск
10:15
504
Владивосток - Большой Камень
10:15
502
Владивосток - Спасск
10:30
205МП
Владивосток - Артём
10:55
529
Владивосток - Чугуевка
11:00
504
Владивосток - Большой Камень
11:25
501
Владивосток - Уссурийск
11:30
205МП
Владивосток - Артём
11:35
531
Владивосток - Новопокровка
11:45
205МП
Владивосток - Артём
12:05
506
Владивосток - Находка
12:15
224
Владивосток - Заводской
12:35
509
Владивосток - Лучегорск
12:40
520
Владивосток - Арсеньев
13:00
524
Владивосток - Черниговка
13:10
537
Владивосток - Уссурийск
13:45
521
Владивосток - Зарубино
14:00
501
Владивосток - Уссурийск
14:10
506
Владивосток - Находка
14:30
536
Владивосток - Врангель
14:50
526
Владивосток - Славянка
15:00
205МП
Владивосток - Артём
15:00
547
Владивосток - Арсеньев
15:45
506
Владивосток - Находка
15:45
504
Владивосток - Большой Камень
15:55
545
Владивосток - Михайловка
15:55
205МП
Владивосток - Артём
16:00
529
Владивосток - Чугуевка
16:30
521
Владивосток - Зарубино
16:35
506
Владивосток - Находка
16:55
504
Владивосток - Большой Камень
17:00
520
Владивосток - Арсеньев
17:00
502
Владивосток - Спасск
17:00
224
Владивосток - Заводской
17:30
513
Владивосток - Партизанск
17:35
517
Владивосток - Ярославка
17:45
205МП
Владивосток - Артём
18:00
544
Владивосток - Южно-Морской
18:10
513
Владивосток - Партизанск
18:15
530
Владивосток - Новошахтинск
18:20
506
Владивосток - Находка
18:40
504
Владивосток - Большой Камень
18:50
504
Владивосток - Большой Камень
19:35
509
Владивосток - Лучегорск
19:40
506
Владивосток - Находка
19:50