Новости
Врач: Теперь быть воспитанным человеком – значит вооружиться маской
18 Май 2020, 16:45
Как получить детское пособие — рассказали власти Приморья
18 Май 2020, 16:15
В Приморье возбудили уголовные дела за контрабанду лесоматериалов
18 Май 2020, 15:45
Минтруд: Пенсионные накопления россиян снизятся уже в следующем году
18 Май 2020, 15:15
В городе президентского внимания предупреждают о плохой дороге ярким плакатом
18 Май 2020, 14:45
Во Владивостоке реконструируют важный надземный переход
18 Май 2020, 14:15
Победителей не будет: итоги школьных олимпиад зачтут по-другому
18 Май 2020, 13:45
Россиян хотят ещё больше огородить от спиртного
18 Май 2020, 13:15
Автобусы не ходят: 64 рейса отменили во Владивостоке
Это связано с низкой востребованностью направлений из-за коронавируса
Автобусные рейсы продолжают отменять во
Владивостоке. Это связано со сниженной в последние месяцы востребованностью
междугородних направлений, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на сайт «Примвокзала».
Так, 17 мая не выйдут на рейс 64 автобуса, которые изначально должны были отправиться из Владивостока в другие приморские города.
Отменены следующие рейсы:
519
Владивосток - Сергеевка
06:30
701
Владивосток - Хабаровск
07:00
506
Владивосток - Находка
07:00
504
Владивосток - Большой Камень
07:30
514
Владивосток - Камень-Рыболов
07:50
506
Владивосток - Находка
08:10
503
Владивосток - Дальнегорск
08:30
525
Владивосток - Пограничный
08:50
205МП
Владивосток - Артём
09:00
506
Владивосток - Находка
09:10
526
Владивосток - Славянка
09:15
510
Владивосток - Преображение
10:00
503
Владивосток - Дальнегорск
10:00
545
Владивосток - Уссурийск
10:05
506
Владивосток - Находка
10:10
530
Владивосток - Новошахтинск
10:15
504
Владивосток - Большой Камень
10:15
547
Владивосток - Арсеньев
10:20
502
Владивосток - Спасск
10:30
205МП
Владивосток - Артём
10:55
529
Владивосток - Чугуевка
11:00
506
Владивосток - Находка
11:15
504
Владивосток - Большой Камень
11:25
205МП
Владивосток - Артём
11:35
531
Владивосток - Новопокровка
11:45
205МП
Владивосток - Артём
12:05
506
Владивосток - Находка
12:15
509
Владивосток - Лучегорск
12:40
520
Владивосток - Арсеньев
13:00
524
Владивосток - Черниговка
13:10
506
Владивосток - Находка
13:20
511
Владивосток - Лесозаводск
13:35
537
Владивосток - Уссурийск
13:45
521
Владивосток - Зарубино
14:00
506
Владивосток - Находка
14:30
536
Владивосток - Врангель
14:50
205МП
Владивосток - Артём
15:00
526
Владивосток - Славянка
15:00
506
Владивосток - Находка
15:45
502
Владивосток - Спасск
15:45
545
Владивосток - Михайловка
15:55
504
Владивосток - Большой Камень
15:55
205МП
Владивосток - Артём
16:00
529
Владивосток - Чугуевка
16:30
521
Владивосток - Зарубино
16:35
506
Владивосток - Находка
16:55
520
Владивосток - Арсеньев
17:00
504
Владивосток - Большой Камень
17:00
502
Владивосток - Спасск
17:00
528
Владивосток - Краскино
17:30
506
Владивосток - Находка
17:30
502
Владивосток - Спасск
17:30
513
Владивосток - Партизанск
17:35
501
Владивосток - Уссурийск
17:35
517
Владивосток - Ярославка
17:45
205МП
Владивосток - Артём
18:00
544
Владивосток - Южно-Морской
18:10
513
Владивосток - Партизанск
18:15
530
Владивосток - Новошахтинск
18:20
506
Владивосток - Находка
18:40
504
Владивосток - Большой Камень
19:35
509
Владивосток - Лучегорск
19:40
506
Владивосток - Находка
19:50
502
Владивосток - Спасск
21:30