Автобусы Владивостока потянули на уголовку

Уголовное дело уже возбуждено, сообщает DEITA.RU.



Приморский Следственный комитет возбудил уголовное дело против чиновника из администрации Владивостока. Следователи возбудили дело по статьям «присвоение» и «злоупотребление должностными полномочиями».

Следователи установили, что преступления совершались с 2010 по 2015 годы. Обвиняемый, чиновник горадминистрации, незаконно заключил договор с аффилированной организацией на ремонт городских автобусов. Следствие уверено в том, что чиновник закупил за счет бюджета автобусы для муниципального предприятия без проведения конкурентной закупки. Право на ремонт было у той самой аффилированной компании. Сумма, потраченное на это – 54 млн рублей.

Из-за таких действий был нанесен не только ущерб городскому бюджету, но и были нарушены права трех коммерческих организаций. Их фактически устранили с рынка услуг во Владивостоке.

Ранее ИА DEITA.RU писало о том, что администрация времен Пушкарева заключило контракт на поставку новеньких автобусов. А компания ООО «Флагман-Авто» единственное имело право ремонтировать MANы, а они, как назло, стали часто ломаться, и к моменту аудиторской проверки предприятия предыдущим мэром на ходу была лишь половина купленного мэрией автопарка. Источники агентства, знакомые с ситуацией, поговаривали, что ремонтное предприятие загнало ВПОПАТ в огромные долги, поставив на грань банкротства. Предполагая даже, что автобусы, вероятно, закупались не для того, чтобы на них ездить, а для того, чтобы их ломать.

Елена Миронова