Готовы ли автобусы Владивостока к войне, рассказало Минобороны

Минобороны постановило, что автобусы Владивостока войдут в состав санитарных авторот в России в случае войны, но сказать об этом столичной мэрии - забыло. Об этом сообщает DEITA.RU.

Согласно опубликованным на профильном сайте планам на будущее Министерства обороны РФ, весь общественный транспорт страны будет задействован на благо Родины в случае объявления военного положения. Особенно это касается главных «морских ворот» России Владивостока и других стратегических важных городов.

После заявления, сделанного после учений по транспортировке раненых «бойцов» на обычных городских автобусах в рамках «Центр-2019», глава ведомства Сергей Шойгу уточнил, что в мирное время ведомство не собирается отбирать у россиян общественный транспорт. А вот в случае войны автомобили, как и россияне призывного возраста, будут призваны на службу.

«Муниципалитеты в этом случае получат выплаты от государство», - заявили в ведомстве.

А между тем, в мэрии Владивостока о планах Шойгу ничего не известно. Ответственные лица за городскую транспортную безопасность отметили, что как только будет издан соответствующий указ, готовность общественного транспорта столицы в случае объявления военного положения будет проверяться в соответствии с действующим законодательством.

Екатерина Цой