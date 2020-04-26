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Автобусы во Владивостоке начнут ходить чаще
Востребованность ряда направлений оказалась выше ожидаемой
С 27 апреля количество автобусов на маршрутах Владивостока увеличится – это связно с возросшим пассажиропотоком в приморской столице, сообщает ИА DEITA.RU.
Как рассказали в мэрии, такое решение приняли специалисты транспортного управления города, оценив востребованность ряда городских маршрутов среди жителей краевого центра.
Отмечается, что количество автобусов увеличат до 400-450 транспортных единиц утром и в вечерние часы. Каждый из них будет проходить ежедневную дезинфекцию и несколько санобработок в течение дня.
Напомним, что количество транспортных единиц в городе значительно снизили в связи с введением сначала нерабочей недели, а потом и нерабочего месяца в стране.